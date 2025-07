La Couvertoirade fait son cinéma La Couvertoirade

2025-08-01

« Un grain de Folie » de Norman Panama et Melvin Frank de 1954

Un comique ventriloque ne parvient plus à maîtriser ses marionnettes qui s’évertuent à faire capoter tous ses projets de mariages. Son impresario inquiet, l’envoie se soigner à Londres dans une clinique spécialisée où il va tomber amoureux de la charmante psychiatre chargée de son traitement qu’il a par hasard croisée durant son voyage.

L’action se déroulant pendant la Seconde Guerre Mondiale, les poupées de Jerry vont être au centre d’une histoire d’espionnage rocambolesque et drolatique.

Dès 21h, aux abords de la cité

Buvette et petites douceurs sur place

Proposé par l’asso. les Voix de la Cité en collaboration avec l’association Rétro Movies 5 .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 13 22 36 19

