LA CRAMANHOLA FÊTE OCCITANE Caraman

LA CRAMANHOLA FÊTE OCCITANE

CENTRE CULTUREL SAIN-EXUPÉRY Caraman Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Début : 2025-10-25 15:00:00

Venez participer à la fête Occitane « la Cramanhola » le samedi 25 octobre !

Programme

15h00 Démonstration de métiers anciens

16h00 Conférence Les Troubadours (Gilbèrt mercadièr)

17h00 Concert/ Spectacle

18h00 Apéritif

19h00 Repas Catalan avec en entrée Jambon Serrano et pan con tomate, en plat Boles de Picolat, trio desserts catalans, vin rouge et café.

20h30 Bal partagé

Le repas est sur réservation uniquement, pour un tarif de 22€ par adulte et de 12€ pour les moins de 12 ans.

Si vous souhaitez participer au Bal, il faudra verser une participation de 10€ par adulte et 7€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Repas + Bal c’est 27€ par adulte et 17€ pour les enfants de moins de 12 ans. 10 .

CENTRE CULTUREL SAIN-EXUPÉRY Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie lacramanhola@orange.fr

English :

Come and take part in the « Cramanhola » Occitan festival on Saturday, October 25!

German :

Nehmen Sie am Samstag, dem 25. Oktober, an dem okzitanischen Fest « la Cramanhola » teil!

Italiano :

Venite a partecipare alla festa occitana « la Cramanhola » sabato 25 ottobre!

Espanol :

Participe en la fiesta occitana de la Cramanhola el sábado 25 de octubre

