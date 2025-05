La Crapiote – Le Bourg Saint-Maurice-de-Satonnay, 25 mai 2025 07:00, Saint-Maurice-de-Satonnay.

Saône-et-Loire

La Crapiote Le Bourg Ecole Saint-Maurice-de-Satonnay Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 07:00:00

fin : 2025-05-25 12:30:00

Date(s) :

2025-05-25

1ère édition de La »Crapiote », randonnée de Marche, Trail et VTT au départ de l’école de Saint Maurice de Satonnay.

11-21 km (marche trail), 2 km (baby), 13-24 km (VTT).

Départs libres à partir de 7h et jusqu’à 12h30 au plus tard en fonction du parcours choisi.

Plusieurs ravitaillements vous seront proposés. .

Le Bourg Ecole

Saint-Maurice-de-Satonnay 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 93 88 65 stmausanime@gmail.com

English : La Crapiote

German : La Crapiote

Italiano :

Espanol :

L’événement La Crapiote Saint-Maurice-de-Satonnay a été mis à jour le 2025-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)