Saint-Maurice-de-Satonnay

La Crapiote

Ecole Saint-Maurice-de-Satonnay Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-31

3 parcours de marche et trail 11-14-25 km. 2 parcours VTT 17-36 km.

1 parcours découverte de la nature de 3 km avec ateliers (en partenariat avec l’association ADN et la bibliothèque de la commune). Chiens acceptés si tenus en laisse. Plusieurs ravitaillements sur les parcours + 1 ravitaillement final. Casque obligatoire pour le VTT. .

Ecole Saint-Maurice-de-Satonnay 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 93 88 65 stmausanime@gmail.com

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English : La Crapiote

L’événement La Crapiote Saint-Maurice-de-Satonnay a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)