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La Crapiote Saint-Maurice-de-Satonnay

La Crapiote Saint-Maurice-de-Satonnay dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Ecole

Ville : 71260 Saint-Maurice-de-Satonnay

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 8 8 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Maurice-de-Satonnay

La Crapiote

Ecole Saint-Maurice-de-Satonnay Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :
2026-05-31

3 parcours de marche et trail 11-14-25 km. 2 parcours VTT 17-36 km.
1 parcours découverte de la nature de 3 km avec ateliers (en partenariat avec l’association ADN et la bibliothèque de la commune). Chiens acceptés si tenus en laisse. Plusieurs ravitaillements sur les parcours + 1 ravitaillement final. Casque obligatoire pour le VTT.   .

Ecole Saint-Maurice-de-Satonnay 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 93 88 65  stmausanime@gmail.com

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English : La Crapiote

L’événement La Crapiote Saint-Maurice-de-Satonnay a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)