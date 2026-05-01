La Crapiote Saint-Maurice-de-Satonnay
La Crapiote Saint-Maurice-de-Satonnay dimanche 31 mai 2026.
Saint-Maurice-de-Satonnay
La Crapiote
Ecole Saint-Maurice-de-Satonnay Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 12:30:00
Date(s) :
2026-05-31
3 parcours de marche et trail 11-14-25 km. 2 parcours VTT 17-36 km.
1 parcours découverte de la nature de 3 km avec ateliers (en partenariat avec l’association ADN et la bibliothèque de la commune). Chiens acceptés si tenus en laisse. Plusieurs ravitaillements sur les parcours + 1 ravitaillement final. Casque obligatoire pour le VTT. .
Ecole Saint-Maurice-de-Satonnay 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 93 88 65 stmausanime@gmail.com
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English : La Crapiote
L’événement La Crapiote Saint-Maurice-de-Satonnay a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)