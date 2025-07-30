La Création | ANNULATION DU SPECTACLE Parvis Tranchère Cenon

La Création | ANNULATION DU SPECTACLE Mercredi 30 juillet, 19h00 Parvis Tranchère Gironde

gratuit

Début : 2025-07-30T19:00:00 – 2025-07-30T20:30:00

Fin : 2025-07-30T19:00:00 – 2025-07-30T20:30:00

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le spectacle est annulé.

Par La Flambée – Gaëtan RANSON

Face à vous, le Créateur. Il a tout créé, même toi qui lit ces lignes de description.

Est-ce Dieu ou un homme qui se prend pour Dieu ? Un illuminé écolo ou Freddy

Mercury réincarné ?

Dans une déambulation délirante, le personnage invite à réfléchir, avec humour et

radicalité, sur ce que l’humain a fait du monde, et sur ce qu’il nous reste à faire.

Comme il est un peu mégalo, il nous fait d’abord un numéro de stand-up improvisé,

mais après, promis, il va sauver le monde.

Parvis Tranchère Allée Simone Bouluguet, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de l’été métropolitain :Prêche délirant et chaud comme le climat.

Laetita Willmann