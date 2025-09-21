La création d’un style : le nouveau Temple Neuf (1874-77) Église du Temple Neuf Strasbourg

Le « nouveau » Temple Neuf (1874-1877) se prête particulièrement bien à une comparaison stylistique entre l’Allemagne et la France, mais aussi au mélange des styles à Strasbourg, en raison de son histoire très particulière.

Après l’annexion de Strasbourg en 1681, Louis XIV avait donné la cathédrale, jusque-là utilisée par les protestants, aux catholiques.

En compensation, les protestants ont reçu l’ancienne église gothique du couvent des Dominicains, datant du Moyen Âge, qui a alors pris le nom de « Neukirche » ou « Neue Kirche » (Église neuve, Temple Neuf) et a assumé le rôle d’église principale protestante.

Lors du bombardement par l’armée prussienne en 1870, l’édifice — utilisé sans interruption depuis lors par les protestants de la confession luthérienne d’Augsbourg — fut fortement endommagé, et l’importante bibliothèque municipale, installée dans l’ancien chœur de l’église, fut détruite. Il ne restait que les murs extérieurs et une partie des voûtes de l’édifice à deux nefs.

La destruction importante de l’ancien bâtiment n’excluait pas sa restauration, mais elle fut l’occasion d’un nouveau départ : le souhait de faire renaître le Temple Neuf en tant que « cathédrale des luthériens » (comme on disait à l’époque) s’alliait au désir d’un « espace liturgique explicitement protestant ». La tendance de l’époque pour les formes architecturales néo-romanes a justifié le choix de ce style.

Église du Temple Neuf 1 place du Temple Neuf, 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Krutenau Bas-Rhin Grand Est http://templeneuf.org L’église du Temple Neuf est une église du culte protestant, rattachée à l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL), située sur la Grande Île de Strasbourg.

L’église actuelle a été construite à la suite de l’incendie du 24 août 1870, qui a réduit à néant l’ancienne église des Dominicains, laquelle accueillait depuis 1681 la paroisse protestante de la Cathédrale.

Les frères Dominicains, installés depuis 1224 dans un quartier de Strasbourg à la fois peu habité et infesté de marais, ressentent le besoin de s’établir dans un endroit plus salubre et, surtout, plus central. Ils s’établissent au centre de la cité strasbourgeoise, sur le site actuel du Temple Neuf : à partir de 1254, ils y bâtissent un couvent et une église, consacrée en 1260. Foyer de la mystique rhénane au xive siècle, ce couvent accueillera des penseurs de renom tels que Maître Eckhart (1260-1328) et Jean Tauler (1300-1361).

Les relations des Dominicains avec le chapitre cathédral, le clergé de la ville et la population ont été souvent orageuses – en raison notamment de legs jugés trop nombreux –, à tel point qu’une émeute en 1287 oblige les religieux à quitter temporairement la ville. Ils y reviennent toutefois en 1290, sans avoir cédé aux exigences de la ville. En 1311-1312, soutenus par le pape Clément V, les Dominicains décident d’élargir leur église : commencée en 1308, elle n’est consacrée qu’en 1345. Cette église, avec une double nef, est de conception profondément originale. De par sa taille, elle devient la deuxième église de Strasbourg – après la cathédrale –, et marque fortement l’esprit des habitants de la cité.

