La Création Joseph Haydn place Aletti Vichy

La Création Joseph Haydn

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

2025-12-19

L’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes, accompagné de solistes et d’un chœur d’exception, retrouve Thomas Zehetmair, grand spécialiste du genre, pour interpréter l’un des monuments de la musique sacrée.

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

English :

The Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes, accompanied by soloists and an exceptional choir, reunites with Thomas Zehetmair, a great specialist in the genre, to perform one of the monuments of sacred music.

German :

Das Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes, begleitet von Solisten und einem außergewöhnlichen Chor, trifft Thomas Zehetmair, den großen Spezialisten des Genres, um eines der Monumente der geistlichen Musik zu interpretieren.

Italiano :

L’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes, accompagnata da solisti e da un coro eccezionale, si riunisce con Thomas Zehetmair, grande specialista del genere, per eseguire uno dei monumenti della musica sacra.

Espanol :

La Orquesta Nacional de Auvernia-Ródano-Alpes, acompañada por solistas y un coro excepcional, se reúne con Thomas Zehetmair, gran especialista del género, para interpretar uno de los monumentos de la música sacra.

