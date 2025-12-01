La crèche de Châteauneuf Châteauneuf-sur-Cher

La crèche de Châteauneuf

La crèche fait son retour cette année à la Basilique Notre Dame des Enfants, pour le plus grand plaisir des castelneuviens et pas que ! Jusqu’ au début de l’année, découvrez ces grandes sculptures en partie restaurées, pour cette douce période de Noël.

Réapparue sur internet en 2019, la crèche de Châteauneuf-sur-Cher a voyagé dans plusieurs régions de France, de propriétaire en propriétaire, comptant une absence de plus de 30 ans !

Une drôle histoire pour cette grande crèche du XIX ème siècle. Plusieurs sculptures ont été restaurées dans un atelier à Charenton, une mise en valeur qui vaut le détour, notamment en cette fin d’année. .

The nativity scene is back this year at the Basilique Notre Dame des Enfants, to the delight of Castelneuviens and not only! Until the beginning of the year, discover these large sculptures, partly restored, for this sweet Christmas season.

