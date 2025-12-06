La crèche de Noël aux Chartreux Place Edmond Audran Marseille 4e Arrondissement

La crèche de Noël aux Chartreux

Du 14/12/2025 au 02/02/2026 du lundi au vendredi de 16h30 à 19h et de 9h30 à 12h. Le samedi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 19h. Le dimanche de 10h à 12h.

Tous les jours de 9h30-12h et 16h-19h. Place Edmond Audran Eglise Sainte-Marie-Magdeleine Les Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-14

fin : 2026-02-02

La crèche des Chartreux est l’une des plus anciennes de Marseille des documents de 1810 en attestent. Elle a une superficie de 20m2 sur plusieurs niveaux.Familles

Cette crèche a les premiers santons automates de la ville, entièrement pensés, construits, mécanisés et habillés par un paroissien en 1949. Elle a également des santons habillés de la santonnière Simone Jouglas.





Ce sont des pièces magnifiques,uniques qui ont été récemment restaurées par nos soins. Les costumes des santons habillés ont été refaits par des bénévoles faisant partie du groupe folklorique Li Gai Farandoulaire.





La crèche a trois tableaux du 14 au 25 décembre Marie enceinte en route vers l’étable, du 25 décembre au 4 janvier adoration des bergers ensuite adoration des rois





En 2016 les nouveaux décors ont été construits et peints par des paroissiens et un artiste de renom: Mr Kerevel .Un jeu de lumière et de sono a été créé à la même époque.



Elle restera en place jusqu’au 2 février et sera suivie durant l’octave de la chandeleur par la crèche blanche. .

Place Edmond Audran Eglise Sainte-Marie-Magdeleine Les Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 49 40 76

English :

The Chartreux crib is one of the oldest in Marseille: documents from 1810 attest to this. It has a surface of 20m2 on several levels.

