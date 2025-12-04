La crèche des santonniers Aix-en-Provence

La crèche des santonniers Aix-en-Provence jeudi 4 décembre 2025.

La crèche des santonniers

Du 04/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours de 10h à 19h.

Fermé le 25 décembre. Dans le chalet situé à côté du Monoprix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-04 10:00:00

fin : 2026-01-04 19:00:00

2025-12-04

Fruit d’un travail en collaboration des santonniers présents à la Foire aux Santons, cette crèche de 8 m2, est abritée dans un chalet vitré, aux abords de Monoprix, sur le cours Mirabeau.

Organisée par l’association des Santonniers de la Foire aux Santons d’Aix-en-Provence. .

Dans le chalet situé à côté du Monoprix Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur assofoireauxsantonsaix@gmail.com

English :

A nativity scene measuring 8m2 is on display in a chalet on the Cours Mirabeau throughout the Santon Fair.

German :

Diese 8 m2 große Krippe ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit den auf der Foire aux Santons vertretenen Santonniers und befindet sich in einem verglasten Chalet in der Nähe des Monoprix auf dem Cours Mirabeau.

Italiano :

Frutto della collaborazione dei fabbricanti di santoni presenti alla Foire aux Santons, questo lettino di 8 m2 è ospitato in uno chalet di vetro alla periferia di Monoprix, sul Cours Mirabeau.

Espanol :

Fruto de la colaboración de los santoneros presentes en la Foire aux Santons, esta cuna de 8 m2 está instalada en un chalet acristalado a las afueras de Monoprix, en el Cours Mirabeau.

L’événement La crèche des santonniers Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence