La Crèche La carrière privée de Saint-Martin Parking du Temple La Crèche
La Crèche La carrière privée de Saint-Martin Parking du Temple La Crèche lundi 25 mai 2026.
La Crèche La carrière privée de Saint-Martin
Parking du Temple 2 Route de Cherveux La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Sortie biodiversité dans l’ancienne carrière Saint-Martin en compagnie de Loïc Nau, guide nature chez Les Grimpereaux de l’Hermitain. .
Parking du Temple 2 Route de Cherveux La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lhommeetlapierre.com
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L’événement La Crèche La carrière privée de Saint-Martin La Crèche a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Haut Val De Sèvre