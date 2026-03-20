La Crèche La carrière privée de Saint-Martin Parking du Temple La Crèche

La Crèche La carrière privée de Saint-Martin 2 Route de Cherveux La Crèche 2026-05-25

La Crèche La carrière privée de Saint-Martin Parking du Temple La Crèche lundi 25 mai 2026.

La Crèche La carrière privée de Saint-Martin

Parking du Temple 2 Route de Cherveux La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Sortie biodiversité dans l’ancienne carrière Saint-Martin en compagnie de Loïc Nau, guide nature chez Les Grimpereaux de l’Hermitain.   .

Parking du Temple 2 Route de Cherveux La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   contact@lhommeetlapierre.com

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L’événement La Crèche La carrière privée de Saint-Martin La Crèche a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Haut Val De Sèvre

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