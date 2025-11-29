LA CRÈCHE LANGUEDOCIENNE

Salle Pétrarque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2025-12-21

Depuis 2001, la crèche languedocienne de La Garriga a pour ambition de donner une représentation la plus fidèle possible de la vie dans notre région vers la moitié du XIXème siècle, par des éléments architecturaux typiques, des métiers traditionnels, des costumes de l’époque…

Depuis 2001, la crèche languedocienne de La Garriga a pour ambition de donner une représentation la plus fidèle possible de la vie dans notre région vers la moitié du XIXème siècle, par des éléments architecturaux typiques, des métiers traditionnels, des costumes de l’époque…

Avec près de 250 santons habillés sur 40 m² de décor, ce n’est pas une simple crèche, mais la représentation d’un village de la région montpelliéraine.

C’est pourquoi on parle de crèche Languedocienne

Costumes et bâtiments sont la réplique de ceux existants à l’époque, des panneaux contigus donnent d’utiles explications sur l’architecture et le mode de vie.

Rien n’est oublié la culture de la vigne et de l’olivier, l’élevage ovin, les petits métiers d’antan, les personnages hauts en couleur de Montpellier, les danses traditionnelles (animées par des mécanismes), les joutes…

Entrée libre.

Ouvert du dimanche 21 décembre2025 au vendredi 2 janvier 2026 inclus

De 14h30 à 18h00

(y compris les jours fériés mais aux horaires suivants 15h à 18h)

Entrée libre. .

Salle Pétrarque Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 81 60 14 39 lagarriga.contact@gmail.com

English :

Since 2001, La Garriga’s Languedoc crib has aimed to give the most faithful possible representation of life in our region around the middle of the 19th century, through typical architectural elements, traditional trades, period costumes?

L’événement LA CRÈCHE LANGUEDOCIENNE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-26 par 34 OT MONTPELLIER