La crèche « Le Nid Doux » – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc
samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle-Saint-Luc
Informations pratiques
La Chapelle-Saint-Luc
La crèche « Le Nid Doux » – JEP 2026
9 rue Ferdinand Buisson La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Anciennement occupé par les salles sociales, le site a été entièrement rénové et agrandi pour accueillir aujourd’hui la crèche Le Nid Doux.
Profitez de cette visite libre pour découvrir la transformation du bâtiment et cette belle réhabilitation architecturale, qui offre une nouvelle vie au lieu tout en l’adaptant à ses nouveaux usages. .
9 rue Ferdinand Buisson La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 51 59 44 69 contact@herard-dacosta.com
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English :
L’événement La crèche « Le Nid Doux » – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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