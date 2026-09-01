Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Luc

La crèche « Le Nid Doux » – JEP 2026

9 rue Ferdinand Buisson La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Anciennement occupé par les salles sociales, le site a été entièrement rénové et agrandi pour accueillir aujourd’hui la crèche Le Nid Doux.



Profitez de cette visite libre pour découvrir la transformation du bâtiment et cette belle réhabilitation architecturale, qui offre une nouvelle vie au lieu tout en l’adaptant à ses nouveaux usages. .

9 rue Ferdinand Buisson La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 51 59 44 69 contact@herard-dacosta.com

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English :

L’événement La crèche « Le Nid Doux » – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne