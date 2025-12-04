La crèche traditionnelle provençale Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence

La crèche traditionnelle provençale

Du 04/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours de 14h30 à 17h30. Bastide du Parc Jourdan 8bis Avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Durant cette période de fêtes, l’Oustau de Prouvènço accueille une crèche traditionnelle de Noël de 4m2 accompagnée de la table des 13 desserts dressée avec soin dans la parfaite tradition provençale.

Explications sur les traditions calendales accompagnées d’une galerie de photos de santons expliquant les vieux métiers, ainsi que deux vitrines sur les traditions de la période calendale et leurs origines



Pour l’occasion, des conférences et des contes de Noël sont organisés sur place

● Le 16 décembre de 18h à 20h conférences sur le thème Petite histoire de la crèche et sa construction , ainsi qu’une présentation de la table des 13 desserts.

● Les 22 et 29 décembre, à 16h Les lundis de Noël, contes de Noël pour enfants (1h). .

Bastide du Parc Jourdan 8bis Avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 64 46 05 bernard.hugues3@wanadoo.fr

English :

During this festive season, the Oustau de Prouvènço hosts a traditional 4m2 Christmas crib, accompanied by a table of 13 desserts carefully prepared in the perfect Provencal tradition.

German :

Während der Festtage beherbergt das Oustau de Prouvènço eine 4m2 große traditionelle Weihnachtskrippe, begleitet von einem Tisch mit 13 Desserts, die sorgfältig in perfekter provenzalischer Tradition gedeckt sind.

Italiano :

In questo periodo di festa, l’Oustau de Prouvènço ospita un tradizionale lettino natalizio di 4 m2, accompagnato dalla tavola dei 13 dolci, accuratamente apparecchiata secondo la perfetta tradizione provenzale.

Espanol :

Durante estas fiestas, el Oustau de Prouvènço alberga una tradicional cuna de Navidad de 4 m2, acompañada de la mesa de los 13 postres, cuidadosamente dispuesta según la perfecta tradición provenzal.

