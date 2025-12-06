La Crèche Vivante Théâtre Comoedia Aubagne

La Crèche Vivante

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 15h. Théâtre Comoedia Cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

La belle histoire de la nativité revue par Lei Dansaire de Garlaban avec les personnages traditionnels de la crèche provençale.

Avec ce spectacle traditionnel présenté par Lei Dansaire de Garlaban , retrouvez les traditions de Noël au travers de tableaux théâtraux avec les personnages principaux de notre Crèche les bergers, le meunier, le Goî, le rémouleur, Margarido et Jordan, le Boumian, Virginie de Garlaban, l’aveugle et son fils et bien sûr nos célèbres Jiget et Pistachié qui savent amuser petits et grands. Et bien d’autres santons, les petits métiers que l’on retrouve dans toutes les crèches de nos maisons. Plus de 40 personnages pour vous raconter l’histoire de la nativité en Provence. .

Théâtre Comoedia Cours Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 88

English :

Lei Dansaire de Garlaban revisits the beautiful story of the nativity with traditional Provencal crib characters.

German :

Die schöne Geschichte der Geburt Christi neu erzählt von Lei Dansaire de Garlaban mit den traditionellen Figuren der provenzalischen Krippe.

Italiano :

Lei Dansaire de Garlaban rivisita la bellissima storia della natività con i personaggi tradizionali del presepe provenzale.

Espanol :

Lei Dansaire de Garlaban revisita la bella historia de la natividad con los personajes tradicionales del pesebre provenzal.

