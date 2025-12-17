La Crèche Vivante Le Bourg Saint-Ferme

La Crèche Vivante

Comme chaque année, les Amis de l’abbaye de Saint-Ferme vous invitent à découvrir la crèche vivante, un événement qui promet d’être encore plus enchanteur que les précédents ! Le 11 janvier, à 11 heures, environ 60 figurants vous feront revivre l’histoire de l’Annonciation, la naissance de Jésus et l’arrivée des Rois Mages. Après la crèche, vous êtes invités à partager un moment convivial lors d’un repas servi au foyer de Saint-Ferme. .

Le Bourg Abbaye de Saint-Ferme Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 77 04 73 chantal.blouin@orange.fr

