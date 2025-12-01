La Crèche Vivante Salon-de-Provence

La Crèche Vivante

Du 20/12 au 28/12/2025 tous les jours de 14h à 19h.

sauf les jours fériés. Place Saint-Michel Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Pour le plus grand bonheur des petits, mais aussi des plus grands, la crèche vivante s’installe sur le parvis de l’église Saint-Michel !

Tous les animaux de la ferme sont réunis pour rencontrer les familles avec les personnages de la crèche du 20 au 24 décembre, puis elle se transforme en ferme pédagogique du 26 au 28 décembre.



Gratuit .

Place Saint-Michel Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 00

To the delight of young and old alike, the living nativity scene is set up on the forecourt of Saint-Michel church!

