LA CREILLOISE Creil

LA CREILLOISE Creil dimanche 16 novembre 2025.

LA CREILLOISE

11 Allée de la Faïencerie Creil Oise

Début : 2025-11-16 08:00:00

fin : 2025-11-16 13:00:00

RANDONNEE PEDESTRE au Départ du Gymnase Jules Uhry

11 Allée de la Faïencerie CREIL DIMANCHE 16 NOVEMBRE 4 Parcours fléchés 8 12 17 et 20 Kms

Inscription sur place de 8h00 à 10h30

Tarif 6 euros pour les non-licenciés 5 euros pour les licenciés et gratuit pour les de 13 ans.

Ravitaillements sur les parcours

Apportez votre gobelet, on vous le remplira !

Au retour, dégustation de Trippes et de soupe. 0 .

11 Allée de la Faïencerie Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 6 51 80 45 24 arnv.rando@gmail.com

