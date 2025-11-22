La Créole X Boukan Records La Machine du Moulin Rouge Paris
La Créole X Boukan Records La Machine du Moulin Rouge Paris vendredi 21 novembre 2025.
C’est officiel, l’automne sera cardio!!
Les deux collectifs les plus bouillants de Paris réunis pour une nuit d’exception à La Machine du Moulin Rouge.
L’occasion de célébrer la sortie du Volume 2 de la compilation des 7 ans de Boukan Record.
On vous attend de pied ferme avec un line up sur mesure pour vous emmener plus loin que jamais.
LINE -UP :
Chaufferie: TsunamyBamao YendeBroodooramses
Central : Lola OndikwaSylvereRozalyIma
On a hâte !!
Le vendredi 21 novembre 2025
de 23h55 à 06h00
payant
De 16 à 20 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/boukan-x-la-creole/