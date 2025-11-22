La Créole X Boukan Records La Machine du Moulin Rouge Paris

C’est officiel, l’automne sera cardio!!

Les deux collectifs les plus bouillants de Paris réunis pour une nuit d’exception à La Machine du Moulin Rouge.

L’occasion de célébrer la sortie du Volume 2 de la compilation des 7 ans de Boukan Record.

On vous attend de pied ferme avec un line up sur mesure pour vous emmener plus loin que jamais.

LINE -UP :

Chaufferie: TsunamyBamao YendeBroodooramses

Central : Lola OndikwaSylvereRozalyIma

On a hâte !!

Le vendredi 21 novembre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 16 à 20 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/boukan-x-la-creole/ https://fb.me/e/8pFyjzhZy