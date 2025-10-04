La Crépynoise 2025 Crépy-en-Valois

Rejoignez-nous le samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025 sur le Cours Foch à Crépy-en-Valois pour un week-end sportif, convivial et solidaire !

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein. Venez courir, marcher ou pédaler, seul, en famille ou entre amis, et soutenez une belle cause.

Programme du samedi

15h00 Course pour les EA (2017-2019)

15h20 Course pour les Poussins (2015-2016)

15h40 Course pour les Benjamins (2013-2014)

Programme du dimanche

9h00 Sortie Famille en VTT

9h15 Marche de 7 km ouverte à tous

9h30 Course mixte 5 km (à partir de 2010)

9h40 Course mixte 10 km (à partir de 2010)

Inscriptions en ligne la-crepynoise.adeorun.com .

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

