La crête du Suquet Saint-Jean-du-Bruel

Randonnée accompagnée avec l’Escapade St-Jeantaise
Départ 9h, devant la pharmacie à St-Jean du Bruel. Covoiturage jusqu’à l’église de Dourbies. Départ de la rando à 9h30. Difficulté moyenne (IBP 59) pour la totalité du parcours, mais montée de 380 m/2.8 km et descente sur terrain parfois caillouteux de 350m/2.5 km.
Rando journée. Distance 12 km. Denivelé 590 m. Durée de marche 4h15. Repas tiré du sac.
Encadrement Mireille Dussopt
Les sorties de l’Escapade St-Jeantaise sont susceptibles d’être modifiées au dernier moment en raison de mauvaises conditions climatiques. Merci de vérifier l’horaire sur notre site ou sur notre page Facebook avant de partir. .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 84 10 34 81
English :
Guided hike with Escapade St-Jeantaise
German :
Begleitete Wanderung mit l’Escapade St-Jeantaise
Italiano :
Passeggiate guidate con Escapade St-Jeantaise
Espanol :
Paseos guiados con Escapade St-Jeantaise
