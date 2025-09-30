La crête du Suquet Saint-Jean-du-Bruel

La crête du Suquet Saint-Jean-du-Bruel mardi 30 septembre 2025.

La crête du Suquet

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Randonnée accompagnée avec l’Escapade St-Jeantaise

Départ 9h, devant la pharmacie à St-Jean du Bruel. Covoiturage jusqu’à l’église de Dourbies. Départ de la rando à 9h30. Difficulté moyenne (IBP 59) pour la totalité du parcours, mais montée de 380 m/2.8 km et descente sur terrain parfois caillouteux de 350m/2.5 km.

Rando journée. Distance 12 km. Denivelé 590 m. Durée de marche 4h15. Repas tiré du sac.

Encadrement Mireille Dussopt

Les sorties de l’Escapade St-Jeantaise sont susceptibles d’être modifiées au dernier moment en raison de mauvaises conditions climatiques. Merci de vérifier l’horaire sur notre site ou sur notre page Facebook avant de partir. .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 84 10 34 81

