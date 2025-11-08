La criée de la Bresse Sergenaux

La criée de la Bresse

Étang Jacquot Sergenaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 08:00:00

fin : 2025-11-08 15:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement organise une journée conviviale et festive à l’étang Jacquot, dont il est propriétaire à l’occasion de la pêche ! Au programme pêche traditionnelle, vente de poissons, animations tout public, restitution du programme scolaire sur l’eau et le climat, repas tiré du sac. .

Étang Jacquot Sergenaux 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 18 01 c.plantard@cpie-bresse-jura.org

