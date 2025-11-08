La criée de la Bresse Sergenaux
La criée de la Bresse Sergenaux samedi 8 novembre 2025.
La criée de la Bresse
Étang Jacquot Sergenaux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 08:00:00
fin : 2025-11-08 15:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement organise une journée conviviale et festive à l’étang Jacquot, dont il est propriétaire à l’occasion de la pêche ! Au programme pêche traditionnelle, vente de poissons, animations tout public, restitution du programme scolaire sur l’eau et le climat, repas tiré du sac. .
Étang Jacquot Sergenaux 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 18 01 c.plantard@cpie-bresse-jura.org
English : La criée de la Bresse
German : La criée de la Bresse
Italiano :
Espanol :
L’événement La criée de la Bresse Sergenaux a été mis à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme JurAbsolu