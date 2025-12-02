La criminalisation du militantisme non-violent en Grande-Bretagne : réflexions sur les procès des Colston 4 et des « Tournesols » de Just Stop Oil MSH B, salle du conseil Rennes Mardi 2 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Nous aurons le plaisir de recevoir Graeme Hayes, sociologue (Aston University), éminent spécialiste des mouvements de désobéissance civile, particulièrement ceux en lien avec l’urgence climatique.

** »La criminalisation du militantisme non-violent en Grande-Bretagne : réflexions sur les procès des Colston 4 et des « Tournesols » de Just Stop Oil ».**

Graeme Hayes est un spécialiste reconnu des mouvements sociaux, particulièrement ceux en lien avec l’urgence climatique. Il est l’auteur de nombreuses publications sur le sujet, dont [un ouvrage de synthèse sur la désobéissance civile (Presses de Sciences Po, 2024).](https://shs.cairn.info/la-desobeissance-civile–9782724641004?lang=fr)

[Ce séminaire](https://arenes.eu/events/event/seminaire-general/) aura lieu le mardi 2 décembre de 14h à 16h à la MSHB (Salle du Conseil, Campus Villejean).

Son intervention sera discutée par Jean-Pierre Le Bourhis (CNRS).

MSH B, salle du conseil 2 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine