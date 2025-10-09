La crise Compiègne

La crise Compiègne jeudi 9 octobre 2025.

La crise

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 17 – 17 – 23

17

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

(Re)découvrez la comédie culte de Coline Serreau à travers ce spectacle vif et mordant signé Jean Liermier. Entre satire sociale et comédie de moeurs, il met en scène la chute d’un homme confronté à l’indifférence du monde qui l’entoure. Une pure merveille d’humour, de sensibilité et de vérité !

Cette pièce nous entraîne dans la chute vertigineuse de Victor, un conseiller juridique brillant qui, en une journée, perd son travail et son épouse. Cherchant du réconfort auprès de ses proches, il découvre un monde impassible, englué dans ses propres préoccupations.

Ce parcours initiatique, à la fois absurde et lucide, dépeint avec humour et finesse une société en pleine dissonance, où la quête de sens s’impose comme un défi existentiel. Tout à la fois drôle et caustique, La Crise est une radiographie aussi implacable qu’hilarante de nos hypocrisies et contradictions. Un théâtre qui ne se contente pas de faire rire, mais qui interroge et bouscule, offrant une expérience aussi réjouissante que salutaire.

Fidèle à l’écriture incisive de Coline Serreau, Jean Lermier orchestre une partition où dialogues percutants et situations burlesques s’enchaînent avec une précision jubilatoire. Appuyé par une distribution éclatante, il fait résonner toute la modernité de cette fable sociale qui, trente ans après sa création, reste toujours aussi pertinente.

Une comédie aiguisée et rythmée à ne pas manquer ! 17 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La crise Compiègne a été mis à jour le 2025-06-26 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme