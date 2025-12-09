La crise de Coline Serreau Reims

La crise de Coline Serreau

Maison commune du chemin Vert Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 14:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-09

Tout public

À partir de 10 ans

Victor est un conseiller juridique brillant. Il se retrouve le même jour abandonné par sa femme et licencié. Il tente de chercher du réconfort et des réponses à ses questions auprès de son entourage mais toutes et tous sont préoccupés par leurs propres difficultés, mis à part Michou, un sdf un peu collant. Une pièce chorale dans laquelle tout passe à la moulinette avec humour chômage, solitude, amours déçus, malbouffe, écologie, racisme, famille… .

Maison commune du chemin Vert Reims 51100 Marne Grand Est

