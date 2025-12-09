La crise de Coline Serreau Reims
Maison commune du chemin Vert Reims Marne
Début : 2025-12-09 14:30:00
2025-12-09
Tout public
À partir de 10 ans
Victor est un conseiller juridique brillant. Il se retrouve le même jour abandonné par sa femme et licencié. Il tente de chercher du réconfort et des réponses à ses questions auprès de son entourage mais toutes et tous sont préoccupés par leurs propres difficultés, mis à part Michou, un sdf un peu collant. Une pièce chorale dans laquelle tout passe à la moulinette avec humour chômage, solitude, amours déçus, malbouffe, écologie, racisme, famille… .
