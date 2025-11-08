La Crocôtière #4 Saint-Trojan-les-Bains
La Crocôtière #4 Saint-Trojan-les-Bains samedi 8 novembre 2025.
La Crocôtière #4
Plage de Gatseau Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 08:30:00
fin : 2025-11-09 16:00:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
Les Crocs Côtiers organisent la 4ème édition de la Crocôtière et pour cette occasion changement de lieu ! Cette édition inédite aura lieu à Saint-Trojan-les-Bains, sur la baie de Gatseau, sur l’île d’Oléron !
.
Plage de Gatseau Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Les Crocs Côtiers are organizing the 4th edition of the Crocôtière, and for this occasion: a change of venue! This new edition will take place in Saint-Trojan-les-Bains, on Gatseau Bay, on the island of Oléron!
German :
Die Crocs Côtiers organisieren die 4. Ausgabe der Crocôtière und zu diesem Anlass: Ortswechsel! Diese neue Ausgabe findet in Saint-Trojan-les-Bains an der Bucht von Gatseau auf der Insel Oléron statt!
Italiano :
Les Crocs Côtiers organizzano la 4ª edizione della Crocôtière e per l’occasione cambiano la sede! Questa nuova edizione si svolgerà a Saint-Trojan-les-Bains, nella baia di Gatseau, sull’Ile d’Oléron!
Espanol :
Les Crocs Côtiers organizan la 4ª edición de la Crocôtière y, para celebrarlo, ¡el lugar ha cambiado! Esta nueva edición tendrá lugar en Saint-Trojan-les-Bains, en la bahía de Gatseau, en la isla de Oléron
L’événement La Crocôtière #4 Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes