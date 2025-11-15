La Croisette du Cartel Bréal-sous-Montfort
La Croisette du Cartel Bréal-sous-Montfort mercredi 31 décembre 2025.
La Croisette du Cartel
6 Rue des Entrepreneurs Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01
Date(s) :
2025-12-31
Le Cartel vous déroule le tapis rouge pour le réveillon du Nouvel An !
Paparazzi, ambiance chic, décor de cinéma, menu festif et soirée dansante jusqu’au bout de la nuit… Tout est réuni pour une soirée conviviale et élégante ✨
Venez célébrer la nouvelle année dans une atmosphère pleine d’énergie, entre bulles, gourmandise et danse.
️ Au programme
Un menu de fête imaginé par notre chef pour vous offrir une expérience gourmande inoubliable
• Amuses-bouches
• Œuf parfait pané Panko et son risotto à la crème de morilles
• Granité pommes-verveine et son infusion citron vert
• Grenadin de veau, jus corsé au romarin et sa mousseline de panais vanillée
• Brillât Savarin, brisure de truffe et brioche toastée
• Namelaka au chocolat blanc et poivre Timut, gel champagne
• Mignardises
Une bouteille de champagne pour 4 personnes vous accompagnera.
Entre chaque plat, laissez-vous emporter par nos danseurs et n’hésitez pas à les rejoindre pour enflammer la piste, avant de prolonger la fête avec notre Dj set jusqu’au bout de la nuit
✨ Une soirée d’exception à 130 € par adulte.
Menu enfant (moins de 10 ans) à 25 €.
Lien de réservation
https://book.stripe.com/7sY28s1pHbSJ1QQ6RPdAk1z .
6 Rue des Entrepreneurs Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 49 54 97 27
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Croisette du Cartel Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de Brocéliande