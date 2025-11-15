La Croisette du Cartel Bréal-sous-Montfort

La Croisette du Cartel

6 Rue des Entrepreneurs Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

2025-12-31

Le Cartel vous déroule le tapis rouge pour le réveillon du Nouvel An !

Paparazzi, ambiance chic, décor de cinéma, menu festif et soirée dansante jusqu’au bout de la nuit… Tout est réuni pour une soirée conviviale et élégante ✨

Venez célébrer la nouvelle année dans une atmosphère pleine d’énergie, entre bulles, gourmandise et danse.

️ Au programme

Un menu de fête imaginé par notre chef pour vous offrir une expérience gourmande inoubliable

• Amuses-bouches

• Œuf parfait pané Panko et son risotto à la crème de morilles

• Granité pommes-verveine et son infusion citron vert

• Grenadin de veau, jus corsé au romarin et sa mousseline de panais vanillée

• Brillât Savarin, brisure de truffe et brioche toastée

• Namelaka au chocolat blanc et poivre Timut, gel champagne

• Mignardises

Une bouteille de champagne pour 4 personnes vous accompagnera.

Entre chaque plat, laissez-vous emporter par nos danseurs et n’hésitez pas à les rejoindre pour enflammer la piste, avant de prolonger la fête avec notre Dj set jusqu’au bout de la nuit

✨ Une soirée d’exception à 130 € par adulte.

Menu enfant (moins de 10 ans) à 25 €.

Lien de réservation

https://book.stripe.com/7sY28s1pHbSJ1QQ6RPdAk1z .

