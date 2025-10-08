LA CROISIÈRE GOURMANDE – MARDI AU JEUDI – LA CROISIÈRE GOURMANDE – LE DIAMANT BLEU Paris

LA CROISIÈRE GOURMANDE – MARDI AU JEUDI – LA CROISIÈRE GOURMANDE Début : 2025-10-08 à 20:15. Tarif : – euros.

LE DIAMANT BLEU – LA CROISIÈRE GOURMANDEEmbarquement : 19h30.Départ : 20h15.Retour à quai : 23h00.Débarquement à Ivry : 23h30.Durée de la croisière : 02:40.Montez à bord du Diamant Bleu pour une expérience gastronomique et festive inoubliable sur la Seine.Découvrez une croisière d’exception qui allie luxe, gastronomie et ambiance envoûtante. Laissez-vous porter par le courant tout en savourant un dîner raffiné préparé à bord par notre chef Mohamed Gamra et son équipe. Plongez dans la magie de Paris en contemplant ses monuments emblématiques et profitez d’une atmosphère élégante, rythmée par un duo live chanteur/guitariste. Vous aurez l’occasion de déguster un menu d’exception : entrée, plat et dessert accompagnés d’une bouteille d’eau pour deux. Et pour les amateurs de moments inoubliables, notre piste de danse vous attend pour prolonger la soirée ! Que vous soyez tenté par un pavé de bar rôti ou un carré de veau savoureux, chaque bouchée est une invitation au voyage. Embarquez pour une soirée où luxe et convivialité se rencontrent sur l’un des plus prestigieux bateaux de la capitale. Laissez-vous émerveiller par les monuments parisiens et les ponts chargés d’histoire qui bordent le fleuve de la ville lumière. Vous aurez l’occasion de passer devant l’Île de la Cité et le majestueux Louvre. Mais surtout n’oubliez pas d’immortaliser ce moment avec un selfie en compagnie de la Tour Eiffel scintillante. Pendant que vous savourez votre dîner, laissez-vous charmer par les performances envoûtantes du chanteur ou de la chanteuse. Et pour ceux qui aiment faire la fête, n’hésitez pas à vous rendre sur la piste de danse pour bouger au rythme de la musique ! Vous aurez l’occasion de déguster un menu entièrement conçu par le chef Mohamed Gamra et son équipe, entrée, plat, dessert et bouteille d’eau pour deux inclus. Alors par quoi vous laisserez-vous tenter ? ********************CATÉGORIE PÉTILLANTE :FORMULE GOURMANDE PÉTILLANTE – 129.00€ par personne.FORMULE GOURMANDE PÉTILLANTE VIP – 144.00€ par personne.********************CATÉGORIE GOURMANDE :FORMULE GOURMANDE – 89.00€ par personne.FORMULE GOURMANDE VIP – 104.00€ par personne.__________________________________________________CE QUI EST INCLUS (dans la formule gourmande classique) : – Une croisière de 2h40 dans Paris, vous offrant une vue imprenable sur les plus beaux monuments de Paris, dont un arrêt devant la Tour Eiffel scintillante.- Un menu gastronomique réalisé à bord par notre brigade de cuisine comprenant : 1 entrée / 1 plat / 1 dessert 1 bouteille d’eau pour deux- Une ambiance festive avec notre duo de chanteur/guitariste et dj live à quai- Un bateau prestigieux disposant d’un rooftop d 350m2CE QUI N’EST PAS INCLUS : – Les boissons ne sont pas incluses. Un bar et une carte des boissons seront à votre disposition à bord.- Les sièges côté baie vitrée ne sont pas inclus sauf si vous réservez pour l’option VIP.MENU : – Le menu évolue au gré des saisons- Un repas végétarien/végétalien peut être servi sur demande. Veuillez prévenir l’organisateur au moins 48h à l’avance.

LE DIAMANT BLEU 2 RUE DU RANELAGH 75016 Paris 75