La croisière verte, Cinéma de Senlis, Senlis

La croisière verte Jeudi 19 mars, 19h30 Cinéma de Senlis Oise

Tarif unique : 12 €

Le Lions Club de Senlis Trois Forêts est très heureux de vous inviter à la conférence exceptionnelle animée par Éric Vigouroux, organisateur et pilote de l’expédition La Croisière Verte, première traversée de l’Afrique « zéro émission ».

Venez nombreux, ce 19 mars, dans la salle du cinéma de Senlis, pour vivre cette conférence inspirante, associant innovation, transition énergétique et avenir de l’automobile. Les voitures engagées dans l’expédition seront exposées devant le cinéma de Senlis.

Tous les bénéfices de cette rencontre permettront à des jeunes de 7 à 12 ans, issus de familles dans la précarité, de partir, cet été, pour une semaine de vacances et d’activités à Samer, sur la Côte d’Opale, dans le cadre du programme Lions « 5000 enfants vivent leurs rêves ».

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

© Lions Club Senlis Trois Forêts