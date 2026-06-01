La croissance sauvage est souhaitée – en raison de l’utilité et de l’importance des coins « sauvages » du jardin. 5 et 6 juin Privatgarten „Am Sonnenberg » Büsingen Landkreis Konstanz

Sur inscription, max. 10 personnes – entrée gratuite dans le jardin et visite guidée – donation en faveur de l’Association pour la protection des oiseaux et des animaux sauvages de Schaffhausen souhaitée, parking limité. Pas sous la pluie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Bettina Fele est heureuse de répondre à vos questions sur le thème « La croissance sauvage souhaitée – l’utilité et l’importance des coins sauvages dans le jardin proche de la nature ».

Privatgarten „Am Sonnenberg » Büsingen Stemmerstrasse 7 78266 Büsingen Büsingen am Hochrhein 78266 Landkreis Konstanz Baden-Württemberg [{« type »: « phone », « value »: « 004901638822327 »}]

Découvrez le jardin lors d’une visite guidée, laissez l’atmosphère vous imprégner, ressentez les parfums et les sons de la nature.

Privatgarten Am Sonnenberg © Bluetenzauber am Bodensee