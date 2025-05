LA CRUSCADELLE BALADE GOURMANDE – Cruscades, 24 mai 2025 11:00, Cruscades.

Aude

LA CRUSCADELLE BALADE GOURMANDE Cruscades Aude

Début : 2025-05-24 11:00:00

fin : 2025-05-24 14:00:00

2025-05-24

La Cruscadelle revient pour son édition 2025 avec une nouveauté La Balade Vigneronne !

Partez pour une balade gourmande et immersive à la rencontre des vignerons qui font vivre notre terroir !

À travers 6 étapes, dégustez des vins d’exception, savourez des accords mets et terroir et échangez sur des thématiques passionnantes biodiversité, cépages, énergies renouvelables…

Une expérience unique où plaisir et transmission se mêlent au fil des vignes…

Les domaines participants Clos du Cers, Château Hortala, Étang des Colombes, Château Olivery, La Vigneronne, et la Famille Fabre

Poursuivez la journée ensuite avec la soirée !

Cruscades 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 10 80

English :

The Cruscadelle returns for its 2025 edition with a new feature: the Balade Vigneronne!

Set off on an immersive, gourmet stroll to meet the winemakers who bring our terroir to life!

Over 6 stages, taste exceptional wines, savor food pairings and discuss fascinating themes: biodiversity, grape varieties, renewable energies?

A unique experience in which pleasure and sharing mingle in the vineyards…

Participating estates Clos du Cers, Château Hortala, Étang des Colombes, Château Olivery, La Vigneronne, and Famille Fabre

Then continue the day with a party!

German :

Die Cruscadelle kehrt für ihre Ausgabe 2025 mit einer Neuheit zurück: La Balade Vigneronne!

Begeben Sie sich auf eine kulinarische und immersive Wanderung, um die Winzer zu treffen, die unser Terroir am Leben erhalten!

In sechs Etappen können Sie außergewöhnliche Weine verkosten, Speisen mit dem Terroir kombinieren und sich über spannende Themen austauschen: Biodiversität, Rebsorten, erneuerbare Energien?

Ein einzigartiges Erlebnis, bei dem sich Genuss und Wissensvermittlung entlang der Weinberge vermischen…

Die teilnehmenden Weingüter: Clos du Cers, Château Hortala, Étang des Colombes, Château Olivery, La Vigneronne und Famille Fabre

Setzen Sie den Tag anschließend mit der Abendveranstaltung fort!

Italiano :

Le Cruscadelle tornano per la loro edizione 2025 con una novità: la Passeggiata del Vignaiolo!

Partite per una coinvolgente passeggiata gastronomica per incontrare i viticoltori che danno vita alla nostra regione!

Sono previste 6 tappe lungo il percorso, dove potrete degustare vini eccezionali, assaporare abbinamenti enogastronomici e discutere di temi affascinanti come la biodiversità, i vitigni e le energie rinnovabili

È un’esperienza unica, in cui piacere ed educazione si fondono nei vigneti…

Tenute partecipanti Clos du Cers, Château Hortala, Étang des Colombes, Château Olivery, La Vigneronne e la famiglia Fabre

Per poi proseguire la giornata con la serata!

Espanol :

La Cruscadelle vuelve en su 2025 edición con una novedad: ¡el Paseo de los Viticultores!

Emprenda un apasionante paseo gastronómico para conocer a los viticultores que dan vida a nuestra región

Hay 6 paradas en el camino, donde podrá degustar vinos excepcionales, disfrutar de maridajes y debatir sobre temas fascinantes como la biodiversidad, las variedades de uva y las energías renovables

Es una experiencia única, donde el placer y la educación se unen en los viñedos…

Fincas participantes Clos du Cers, Château Hortala, Étang des Colombes, Château Olivery, La Vigneronne y la familia Fabre

Después, ¡continúe la jornada con la velada!

