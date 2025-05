LA CRUSCADELLE FÊTE DES VIGNERONS – Cruscades, 24 mai 2025 18:00, Cruscades.

Début : 2025-05-24 18:00:00

La Cruscadelle revient pour son édition 2025 !

Au programme

Bar commun des vignerons Venez déguster les différents vins de nos partenaires ! Dégustation au verre.

Espace repas Le comité des fêtes vous régale avec Saucisses ou ventrèche, frites et pain Moules, frites.

Pour les enfants et les gourmands avec l’ALAJC softs, crêpes, gaufres, granités, glaces et jeux gonflables !

20h30 Concert Live Les Rat’s Cordés

Un duo explosif pour une soirée festive ! Chris et Reno revisitent les grands classiques de la chanson française et des musiques festives. Guitares, accordéon et bonne humeur garantis pour chanter, danser et vibrer ensemble !

Venez nombreux partager un moment convivial et festif autour des richesses de notre terroir !

Les domaines partenaires Clos du Cers, Château Hortala, Étang des Colombes, Château Olivery, La Vigneronne, et la Famille Fabre !

Cruscades 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 10 80

English :

The Cruscadelle returns for its 2025 edition!

On the program:

Winegrowers’ communal bar: Come and taste our partners’ wines! Tasting by the glass.

Meal area: The festival committee will treat you to Sausages or ventrèche, French fries and bread Mussels, French fries.

For children and gourmets: with ALAJC: softs, crêpes, waffles, granités, ice creams and inflatable games!

8:30pm: Live concert: Les Rat?s Cordés

An explosive duo for a festive evening! Chris and Reno revisit the great classics of French chanson and party music. Guitars, accordion and good humor guaranteed to get you singing, dancing and shaking together!

Come one, come all to share a convivial and festive moment around the riches of our terroir!

Partner wineries: Clos du Cers, Château Hortala, Étang des Colombes, Château Olivery, La Vigneronne, and the Fabre family!

German :

Die Cruscadelle kehrt für ihre Ausgabe 2025 zurück!

Auf dem Programm stehen:

Gemeinsame Bar der Winzer Probieren Sie die verschiedenen Weine unserer Partner! Verkostung im Glas.

Essbereich: Das Festkomitee verwöhnt Sie mit Würstchen oder Bauchfleisch, Pommes frites und Brot Miesmuscheln, Pommes frites.

Für Kinder und Naschkatzen: mit der ALAJC: Softs, Crêpes, Waffeln, Granita, Eis und aufblasbare Spiele!

20.30 Uhr: Live-Konzert: Les Rat?s Cordés

Ein explosives Duo für einen festlichen Abend! Chris und Reno interpretieren die großen Klassiker des französischen Chansons und der festlichen Musik neu. Gitarren, Akkordeon und gute Laune sind garantiert, um gemeinsam zu singen, zu tanzen und zu vibrieren!

Kommen Sie zahlreich, um einen geselligen und festlichen Moment rund um die Reichtümer unserer Region zu teilen!

Die Partnerweingüter: Clos du Cers, Château Hortala, Étang des Colombes, Château Olivery, La Vigneronne und Famille Fabre!

Italiano :

Le Cruscadelle tornano per la loro edizione 2025!

In programma:

Bar comune dei viticoltori: Venite a degustare i diversi vini dei nostri partner! Degustazione al bicchiere.

Area pasti: il comitato del festival vi offrirà Salsicce, patatine e pane Cozze e patatine.

Per i bambini e per i buongustai: con l’ALAJC: sofficini, crêpes, cialde, granite, gelati e giochi gonfiabili!

20.30: Concerto dal vivo: Les Rat’s Cordés

Un duo esplosivo per una serata di festa! Chris e Reno rivisitano i grandi classici della chanson francese e della musica da festa. Chitarre, fisarmonica e buon umore vi faranno cantare, ballare e scatenare!

Venite tutti a condividere un momento conviviale e festoso intorno alle ricchezze della nostra terra!

Cantine partner: Clos du Cers, Château Hortala, Étang des Colombes, Château Olivery, La Vigneronne e la famiglia Fabre!

Espanol :

¡Vuelve la Cruscadelle en su edición de 2025!

En el programa:

Bar común de los viticultores: Venga a degustar los diferentes vinos de nuestros socios Degustación por copas.

Zona de comidas: El comité del festival le obsequiará con Salchichas, patatas fritas y pan Mejillones con patatas fritas.

Para niños y gourmets: con la ALAJC: softs, crêpes, gofres, granizados, helados y juegos hinchables

20.30 h: Concierto en directo: Les Rat’s Cordés

¡Un dúo explosivo para una velada festiva! Chris y Reno revisitan los grandes clásicos de la chanson y la música de fiesta francesa. Guitarras, acordeón y buen humor para cantar, bailar y vibrar

Vengan todos a compartir un momento de convivencia y fiesta en torno a las riquezas de nuestra tierra

Bodegas asociadas: Clos du Cers, Château Hortala, Étang des Colombes, Château Olivery, La Vigneronne y la familia Fabre

