La crypte révélée, architecture et alchimie Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

La crypte révélée, architecture et alchimie

Samedi 17 octobre 2026 de 14h30 à 16h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Visite guidée à thème

Cette visite guidée à thème apporte une nouvelle façon de découvrir Saint-Victor et le message des constructeurs, par l’architecture et les décors.



Pendant 1h30, suivez notre guide Annabelle Ibghi, archéologue et historienne, de la basilique supérieure aux cryptes.

Nombre de places limité, réservation conseillée .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com

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English :

Themed Guided Tour

L’événement La crypte révélée, architecture et alchimie Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille