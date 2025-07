LA CUEILLEUSE SAISON CULTURELLE Nort-sur-Erdre

L’Ecluse du Cramezeul Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-08-02

fin : 2025-09-27

2025-08-02

Une programmation culturelle au bord du canal de Nantes à Brest

Retrouvez toute la programmation de la maison éclusière pour cet été .

L’Ecluse du Cramezeul Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 53 60 01 lacueilleuse@gozmail.bzh

English :

A cultural program on the banks of the Nantes-Brest canal

German :

Ein Kulturprogramm am Ufer des Kanals von Nantes nach Brest

Italiano :

Un programma culturale sulle rive del canale di Nantes-Brest

Espanol :

Programa cultural a orillas del canal Nantes-Brest

