La cuisine de demain Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 7 janvier 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine

Saveurs, santé, faible coût, zéro déchet et faible empreinte écologique, venez découvrir la cuisine prônée par Hubert Jouan de l’association La Bonne assiette !

L’idée du conférencier auteur de « La cuisine de demain » est de diminuer les produits animaux et d’accorder plus d’importance aux protéines végétales. Des recettes simples, peu onéreuses… Sa conférence sera suivie d’une petite dégustation.

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/conference-debat/la-cuisine-de-demain

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



