La Cuisine de Gildaa La Petite Halle Paris

GILDAA ré-ouvre les portes de sa cuisine pour une soirée autour d’une feijoada, plat traditionnel Brésilien, un concert hybride mêlant performances, surprises et discussions ouvertes autour de la santé mentale – avec pour thème l’Utopie et la question: Est ce que les temps changent ?

// UN MOT DE GILDAA //

« Dans ma maison, il y a ma cuisine. Et dans ma cuisine, il y a ma famille.

Il y a des morts, des vivants, des fous, des folles, des médecins, des musiciens des gens qui ne font rien aussi… Mais c’est pas grave.

Et il y a à manger, bien sûr.

Souvent je regarde cette famille et je l’aime. Elle ne le sait pas mais c’est pas grave.

Et l’autre jour, j’étais dans ma cuisine, tu vois, et je la regarde et je me dit : « Il nous faut plus de place.”

Et j’ai trouvé la Petite Halle et j’y ai posé ma cuisine.

Alors, le temps d’une soirée, le temps de manger, de parler, de jouer et de se taire aussi… dans ma cuisine, tu viendras. »

Instagram : https://www.instagram.com/gildaa/

Tarifs :

– Place de concert : 13 €

– Feijoada carioca – plat traditionnel brésilien, option végétarienne possible – à régler sur place (prix 14€). Portions limitées, arrivez tôt !

—-

INFOS PRATIQUES :

LA PETITE HALLE, LIEU VIVANT AU CŒUR DE LA VILLETTE

La Petite Halle est un lieu hybride et chaleureux situé au cœur du Parc de la Villette, entre salle de concerts, restaurant-bar et espace de vie nocturne. Accessible, inclusif et ouvert à toutes les curiosités, elle défend une programmation éclectique portée par un socle jazz élargi. Un jazz comme ouverture, comme langage commun entre les musiques afro-descendantes : hip-hop, soul, électro, RnB… L’esprit ici est à la fusion, à la mixité, la recherche sonore et à la liberté artistique. Véritable laboratoire pour musiciens, la Petite Halle accueille aussi bien des jeunes talents que des figures cultes, dans une volonté affirmée de rendre la culture vivante et exigeante accessible au plus grand nombre.

ACCÈS

La Petite Halle – Parc de la Villette

211 Avenue Jean Jaurès, Paris 19ᵉ

M(5) : Porte de Pantin

T(3B) : Porte de Pantin

RER(E) : Pantin

VÉLIB : Porte de Pantin

Accès PMR : via la Cité de la Musique

RESPECT & INCLUSIVITÉ

Aucun comportement discriminatoire ne sera toléré : racisme, sexisme, homophobie, transphobie, harcèlement.

➪ Instagram : https://www.instagram.com/lapetitehalle/

➪ Site Web : https://www.lapetitehalle.com/

➪ Page Shotgun : https://shotgun.live/fr/venues/la-petite-halle-de-la-villette

➪ Facebook : https://www.facebook.com/lapetitehalle/

GILDAA ré-ouvre les portes de sa cuisine pour une soirée autour d’une feijoada, plat traditionnel Brésilien, un concert hybride mêlant performances, surprises et discussions.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 19h30 à 23h59

payant Préventes : 13 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-28T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-29T00:59:00+01:00

Date(s) : 2025-11-28T19:30:00+02:00_2025-11-28T23:59:00+02:00

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo