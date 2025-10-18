La cuisine des années 1950 rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Début : 2025-10-18 14:30:00

Stéphanie Roumegous vous propose de découvrir la cuisine d’après-guerre et son évolution tout au long des années 1950. Le mode de consommation et la manière de cuisiner changent radicalement dans les années 1950

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 83 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

Stéphanie Roumegous invites you to discover post-war cuisine and its evolution throughout the 1950s. Consumption patterns and cooking styles changed radically in the 1950s:

German :

Stéphanie Roumegous lädt Sie ein, die Nachkriegsküche und ihre Entwicklung in den 1950er Jahren zu entdecken. In den 1950er Jahren änderten sich die Konsumgewohnheiten und die Art und Weise, wie gekocht wurde, grundlegend:

Italiano :

Stéphanie Roumegous vi invita a scoprire la cucina del dopoguerra e la sua evoluzione nel corso degli anni Cinquanta. I modelli di consumo e il modo di cucinare cambiarono radicalmente negli anni Cinquanta:

Espanol :

Stéphanie Roumegous le invita a descubrir la cocina de posguerra y su evolución a lo largo de los años cincuenta. Los hábitos de consumo y la forma de cocinar cambiaron radicalmente en los años cincuenta:

