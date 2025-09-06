La cuisine inattendue des « mauvaises herbes » Rou-Marson
Place de Marson Rou-Marson Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06 17:30:00
2025-09-06
L’association Patrimoine Environnement Botanique de Rou-Marson propose un atelier d’initiation à la cuisine des plantes sauvages.
Animation en 3 temps
-Une brève promenade pour la cueillette
-Un atelier culinaire pour réaliser des plats avec les plantes récoltées
-Une dégustation des préparations
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 6 septembre 2025 de 14h à 17h30. .
Place de Marson Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 23 20 patrimoineroumarson@gmail.com
English :
The Patrimoine Environnement Botanique association in Rou-Marson is offering an introductory workshop on cooking with wild plants.
German :
Der Verein Patrimoine Environnement Botanique de Rou-Marson bietet einen Workshop zur Einführung in die Küche mit Wildpflanzen an.
Italiano :
L’associazione Patrimoine Environnement Botanique di Rou-Marson propone un workshop introduttivo sulla cucina con le piante selvatiche.
Espanol :
La asociación Patrimoine Environnement Botanique de Rou-Marson propone un taller de iniciación a la cocina con plantas silvestres.
