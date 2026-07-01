Informations pratiques

Siersthal

‘La Cuisine monte le son !’ Cie Maboul Distorsion

Rue André Maginot Siersthal Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Duo de clowns épicé

Tout public.

Pas de repli en cas de pluie

Boissons et petite restauration sur place proposées par le Simserhof.

Un chef cuisinier aux allures de savant-fou et son commis maladroit vous invitent à déguster leur étonnant duo entre eux, c’était joué d’avance… de coups de fouet en coups de couteau, les caractères s’enflamment et la recette la plus simple devient sacrément corsée. C’est du théâtre gestuel de haut vol, du burlesque relevé, de la tarte à la crème sans filet !Tout public

0 .

Rue André Maginot Siersthal 57410 Moselle Grand Est +33 3 87 96 39 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Epic Clown Duo

Suitable for all ages.

No alternative venue in case of rain

Drinks and light refreshments available on site, provided by the Simserhof.

A chef who looks like a mad scientist and his clumsy assistant invite you to sample their surprising duo: between them, it was a done deal from the start? From the crack of the whisk to the flash of the knife, tempers flare and even the simplest recipe becomes a real challenge. It’s high-flying physical theater, spicy burlesque, and a cream pie without a safety net!

L’événement ‘La Cuisine monte le son !’ Cie Maboul Distorsion Siersthal a été mis à jour le 2026-07-09 par OT DU PAYS DE BITCHE