La cuisinière Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

La cuisinière
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17
Théâtre et carnage culinaire par la Cie Tout en Vrac Tout public.
Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des années 50, s’affaire autour des fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir une parfaite épouse en concoctant la recette ultime la tarte choco-caramel meringuée sur son lit de compote de pommes.
Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot ménager et d’un four à chaleur tournante, elle devra se battre férocement pour ne pas finir en rôti ! .
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
