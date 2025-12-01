Dix ans après leur premier album, La Cuivraille revient avec Tournivelle, un disque qui célèbre le bal traditionnel tout en l’inscrivant pleinement dans notre époque. Un album festif, poétique et généreux, pensé pour la danse et l’écoute.

Créé en 2014 par Gabriel Lenoir, “violoneux-violoniste”, professionnel depuis 2002 (avec plus de 15 albums à son actif), La Cuivraille est un groupe qui mêle avec singularité les sonorités des musiques traditionnelles françaises aux énergies et aux textures des musiques actuelles (groove, funk, reggae…). À travers un savant mélange de violon, voix, section de cuivres (trompette, trombone, saxophone), basse électrique et percussions, le groupe propose un son moderne, vivant et accessible, à la fois enraciné et résolument tourné vers la création.

Line-up du concert :

– Gabriel Lenoir : compositions, violon, chant

– Maké Knockaert : trompette, bugle, chant

– Florian Laihem : saxophone alto, chant

– Constant Sajaloli : trombone, chant

– Louis Descamps : basse, contrebasse, chant

– Nicolas Painset : percussions, chant

Artiste invitée :

– Prune Lacante : violon

Un regard critique sur « Tournivelle », par Etienne Bours, journaliste spécialisé dans les musiques du monde :

“Chaque album de Gabriel Lenoir est un nouveau voyage. Entendons-nous, il n’est pas question de prendre l’avion, de jouer le soi-disant exotisme, le all inclusive et que sais-je encore. Que nenni ! On se promène, on musarde, on vagabonde, on hume, on visite les coins et recoins des régions de chez nous, voire juste un peu plus loin que chez nous.

Souvenez-vous des semences. Toutes les semences… pas celles que quelques multinationales mal intentionnées (ça ressemble à un pléonasme) tentent de vous imposer au détriment des richesses incroyables de la diversité de plantes, légumes ou fleurs disponibles aux quatre coins de nos campagnes. Toutes les semences, toutes les fragrances, les goûts, les saveurs de nos ruralités, de nos terroirs, de nos cultures. Gabriel Lenoir est de ces jardiniers amateurs de graines que l’on pensait oubliées, il ose les semis, les boutures, les associations. Sans prétention mais avec la passion du cultivateur intelligent qui a compris ce que glaner apporte à son jardin. Lorsqu’on prend la peine de se pencher sur son répertoire – ses répertoires sans doute vu le nombre de groupes et de projets auxquels il participe – on y retrouve les traces de plusieurs générations. Ceux qui détenaient encore les anciennes semences et les semaient avec régularité, ceux qui sont allés à leur rencontre pour voir, apprendre et transmettre à leur tour, ceux qui aujourd’hui encore reçoivent ce legs, le propage en le réinventant, en essayant d’autres combinaisons, d’autres alternances. Sans pour autant oublier d’où vient ce trésor de la simplicité, trésor qui, dans ce cas, fait danser les gens en instillant chez eux autant de plaisir qu’un fruit juteux ou un vin gouleyant. C’est le talent de Gabriel, quel que soit le groupe qu’il anime, il joue sur un patrimoine énorme dont il a compris la richesse. Et, dans ce nouveau disque de son groupe La Cuivraille, il s’impose comme une individualité forte au sein d’une communauté forte. Communauté esquissée ci-dessus et partagée entre ceux qui ont donné accès libre aux musiques ancrées dans les traditions et ceux qui, à l’instar de Gabriel, ont compris le subtil mélange de responsabilité et de liberté qu’offre un tel héritage. Revoici donc son violon et sa voix avec basse, percussions et une section de cuivres. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont osé « cuivrer » ce type de répertoire. » (…)

Gabriel Lenoir révèlera « Tournivelle », le 2e album du groupe La Cuivraille, le jeudi 11/12/2025 sur la scène du 360 Paris Music Factory (Paris, 18e) lors d’un concert / bal de lancement exceptionnel.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif pour les – 10 ans : 0 EUR

Tarif réduit : 13 EUR

Tarif plein : 15 EUR Public jeunes et adultes.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

https://www.gabriel-lenoir.fr/ https://www.facebook.com/lenoirgabrielviolon/