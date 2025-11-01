La Culmi’night Route du Puy Lambert Sèvremont

La Culmi’night

Route du Puy Lambert Complexe sportif du Mont-Mercure Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Organisée par le Comité cycliste des collines vendéennes

Randonnée VTT nocturne La Culmi’night. .

Route du Puy Lambert Complexe sportif du Mont-Mercure Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire

English :

Organized by the Comité cycliste des collines vendéennes

German :

Organisiert vom Comité cycliste des collines vendéennes (Radsportkomitee der Hügel der Vendée)

Italiano :

Organizzato dal Comité cycliste des collines vendéennes

Espanol :

Organizado por el Comité ciclista des collines vendéennes

