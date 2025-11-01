Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Culmi’night Route du Puy Lambert Sèvremont

La Culmi’night Route du Puy Lambert Sèvremont samedi 1 novembre 2025.

La Culmi’night

Route du Puy Lambert Complexe sportif du Mont-Mercure Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 18:00:00
fin : 2025-11-01

Date(s) :
2025-11-01

Organisée par le Comité cycliste des collines vendéennes
Randonnée VTT nocturne La Culmi’night.   .

Route du Puy Lambert Complexe sportif du Mont-Mercure Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire  

English :

Organized by the Comité cycliste des collines vendéennes

German :

Organisiert vom Comité cycliste des collines vendéennes (Radsportkomitee der Hügel der Vendée)

Italiano :

Organizzato dal Comité cycliste des collines vendéennes

Espanol :

Organizado por el Comité ciclista des collines vendéennes

L’événement La Culmi’night Sèvremont a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges