La Culture au Grand Jour Bal Vanille & Chocolat Chéronnac

Salle Lily Fayol Chéronnac Haute-Vienne

2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Le trio Vanille & Chocolat vous invite à son bal trad et contemporain . Laissez-vous emporter par ces talentueux musiciens Daniel Desmaisons à l’accordéon, Léonid Sandru à la contrebasse et Daniel Alquier aux percussions. Vous y trouverez des airs traditionnels mais aussi des arrangements de musiques plus connues. Venez danser dans la bonne humeur et en toute simplicité !

Ouvert à tous sans réservation. .

Salle Lily Fayol Chéronnac 87600

