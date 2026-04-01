La culture au grand jour BordEirland Ensemble socio-cutlurel Compreignac

La culture au grand jour BordEirland

Ensemble socio-cutlurel 1 Place du 8 Mai 1945 Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Une capitaine effrontée, violoneuse passionnée de musique traditionnelle irlandaise enrôle 3 gars sur son navire 1 guitariste de jazz-manouche, 1 bassiste de rock-grunge, 1 batteur de métal-prog. Au fin fond d’une lointaine contrée limousine, le quatuor rock-celtique aux influences éclectiques ébauche son plan d’attaque. Après des mois de répétition, ils prennent d’assaut tavernes, ruelles, villages et cités, partageant leurs trésors sonores avec les plus hardis venus les écouter. Ils écument les alentours et sabordent les mélodies qu’ils ont dérobées aux répertoires traditionnels irlandais, écossais, slave, jusqu’au Nouveau Monde, naviguant à la frontière du trad., du rock et d’ailleurs… Au rythme de jigs et de reels cadencés, de valses, de balades embrumées, de compos rock endiablées, cet équipage de flibustiers atypiques vous invite à le rejoindre pour un périple bordEirlandesque. .

Ensemble socio-cutlurel 1 Place du 8 Mai 1945 Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 10 10

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English : La culture au grand jour BordEirland

L’événement La culture au grand jour BordEirland Compreignac a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Monts du Limousin