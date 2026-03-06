La Culture au grand jour Cirque Super, Laissez les poireaux derrière les barreaux Salle des fêtes Saint-Paul

La Culture au grand jour Cirque Super, Laissez les poireaux derrière les barreaux

Farce et rattrape circassienne autour d’un piano et quelques poireaux mêlant portés acrobatiques et jeu clownesque.

Sur un espace circulaire réduit, un piano se déplace. Trois acrobates comédiens s’envolent, s’enflamment, se heurtent, repoussent les limites, disparaissent, brisent les clichés et s’interrogent sur les relations de pouvoir qui naissent entre eux. Accompagnés par la mélodie du piano, ils jouent avec le déséquilibre des corps et des esprits, les effets de surprise et quelques poireaux qui deviennent leurs confidents. Entre performance et magie, ces trois paillasses offrent au public une lecture de la vie.

Avec Julien Vieillard, Baptiste Abraham et Laurence Boute.

Tout public, conseillé à partir de 6 ans. .

