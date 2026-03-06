La Culture au Grand Jour Concert A.L. Society Salle des fêtes Balledent

La Culture au Grand Jour Concert A.L. Society

Salle des fêtes Le Bourg Balledent Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Dans les années 1930, John Avery Lomax part sillonner les routes des États-Unis dans un camion contenant du matériel pour camper et une machine à enregistrer. Il léguera au patrimoine américain des milliers d’enregistrements de chansons recueillis à travers les villages, les fermes, les champs, les églises, les prisons, les plus reculés du pays. L’œuvre de John A. Lomax a contribué à consolider le socle de la musique folk américaine, sur lequel s’est bâti les styles riches et variés que l’on connaît aujourd’hui. Le duo John A.L .Society , Lise Dellac et Anthony Picard, lui adresse un clin d’œil. Et partage avec le public des chansons folk et blues américaines, traditionnelles ou non, mais issues d’une histoire commune celle de la voix préservée d’un peuple voué au silence. .

Salle des fêtes Le Bourg Balledent 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

