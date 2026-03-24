La Culture au Grand Jour Concert Abbacca

Salle des fêtes Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Abbacca est un trio acoustique jouant du choro une musique populaire, dansante et joyeuse d’origine brésilienne. Florence Eymery (flûte), Geoffroy Gesser (saxophone et clarinettes) et Baptiste Poncelet (guitare) se sont rencontrés à Eymoutiers autour de ce répertoire qui exige virtuosité et souplesse. Les mélodies sinueuses et rythmiques du groupe invitent au voyage. Par l’improvisation et la variation autour des thèmes, ils repoussent leurs limites pour faire vivre au public un moment unique. .

Salle des fêtes Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 94 35

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English : La Culture au Grand Jour Concert Abbacca

L’événement La Culture au Grand Jour Concert Abbacca Gorre a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Ouest Limousin