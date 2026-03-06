La culture au grand jour concert avec Talisman Tree Salle polyvalente Le Châtenet-en-Dognon

La culture au grand jour concert avec Talisman Tree

Salle polyvalente 2 Route de Brutines Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Prenez un auteur-compositeur et sa compagne, musiciens britanniques aguerris implantés en Limousin. Ajoutez y une chanteuse et des musiciens locaux tout aussi expérimentés. Incorporez les en partageant une ambiance acoustique pop/blues/country également mâtinée de rock… Attention, ébullition rapide, pas besoin de laisser infuser c’est prêt ! La mixture s’appelle Talisman Tree. Ses cinq membres prodiguent avec bonne humeur et générosité des chansons traitant de sujets les plus divers, avec nostalgie parfois, humour souvent et plaisir… toujours ! .

Salle polyvalente 2 Route de Brutines Le Châtenet-en-Dognon 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

