La Culture au Grand Jour Concert Chorale Les Chants fleuris Place de l’Église Berneuil

La Culture au Grand Jour Concert Chorale Les Chants fleuris

Place de l’Église Eglise Berneuil Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

La chorale Les Chants fleuris est née en 1998, créée par Madeleine Gendron, présidente et Claude Ruiz, chef de chœur. Elle est très rapidement devenue l’une des chorales les plus importantes de Limoges. Aujourd’hui présidée par Nadine Burguet, et dirigée par la cheffe de chœur Marie-Andrée Laplaud-Gorre, elle offre un répertoire des plus éclectiques, allant de la variété, au classique, en passant par le gospel ou encore les chants traditionnels que les chanteuses et chanteurs aiment partager avec les spectateurs pour que ces derniers n’hésitent pas à les accompagner dans la plus grande des convivialités. .

Place de l’Église Eglise Berneuil 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

