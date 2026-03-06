La Culture au Grand Jour Concert Cigogne Salle des fêtes Saint-Ouen-sur-Gartempe
La Culture au Grand Jour Concert Cigogne Salle des fêtes Saint-Ouen-sur-Gartempe jeudi 9 avril 2026.
La Culture au Grand Jour Concert Cigogne
Salle des fêtes Le bourg Saint-Ouen-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Cigogne, c’est trois oiseaux (Alexandre, Basile et Théo) qui planent quelque part entre le rock garage, la pop rêveuse et les brumes psychées. Un trio qui joue avec les courants d’air, entre énergie brute, mélancolie douce et envolées sonores imprévisibles. En live, c’est une secousse, un souffle, un vertige. Ça groove, ça crie, ça plane. Des textes en français, du stoner sous acide, des riffs qui claquent et des ambiances qui vous happent. .
Salle des fêtes Le bourg Saint-Ouen-sur-Gartempe 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Culture au Grand Jour Concert Cigogne
L’événement La Culture au Grand Jour Concert Cigogne Saint-Ouen-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-03-04 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin