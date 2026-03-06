La Culture au Grand Jour Concert Cigogne Salle des fêtes Saint-Ouen-sur-Gartempe

La Culture au Grand Jour Concert Cigogne

Salle des fêtes Le bourg Saint-Ouen-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Cigogne, c’est trois oiseaux (Alexandre, Basile et Théo) qui planent quelque part entre le rock garage, la pop rêveuse et les brumes psychées. Un trio qui joue avec les courants d’air, entre énergie brute, mélancolie douce et envolées sonores imprévisibles. En live, c’est une secousse, un souffle, un vertige. Ça groove, ça crie, ça plane. Des textes en français, du stoner sous acide, des riffs qui claquent et des ambiances qui vous happent. .

Salle des fêtes Le bourg Saint-Ouen-sur-Gartempe 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

